Demián Martínez Naya.

-Me gustaría conocer su evaluación sobre la gestión de Mariel Fernández en Moreno

Estamos transitando una gestión más que pobre, diría que es lamentable. Estamos viviendo situaciones que hacen mucho ruido, como la entrega de comida podrida en los colegios. Para nosotros es inadmisible. Hemos presentado varios pedidos de informes y ahora estamos trabajando en una denuncia judicial contra el municipio por esta causa.

-¿Cuándo comenzó esta situación?

Hace varios meses. Desde que arrancamos el año se viene notificando la entrega de comida podrida, con hongos, con varios días de estado de putrefacción. Y lo más grave es que tienen el sello de Bromatología del Municipio, por lo cual, alguien habría chequeado que estos alimentos estaban en condiciones para ser ingeridos por los chicos.

-Desde el bloque de Juntos han presentado pedidos de informes. ¿Obtuvieron alguna respuesta por parte de la gestión municipal?

Ninguna. Si hay una característica de la gestión de Mariel Fernández es la no respuesta a los pedidos de informes del Concejo Deliberante.

-Me imagino, entonces, que es difícil el diálogo con el Ejecutivo

No hay diálogo, es nulo. Solo nos vienen a visitar cuando nos necesitan, cuando no les dan los votos o tienen alguna cuestión interna. Nosotros les propusimos en las dos últimas sesiones generar una mesa de trabajo para solucionar el tema de la alimentación, a puertas cerradas, sin comunicarlo a la prensa, y la verdad es que no se han mostrado colaborativos.

-¿Y cuál es la respuesta del bloque oficialista con respecto a los alimentos en mal estado?

Silencio. Un silencio cómplice y lamentable. Porque, más allá de la posición política que podamos tener cada uno, acá estamos hablando de la comida de los chicos. En Moreno tenemos a ocho de cada diez chicos que no comen todos los días.

-¿Se sabe, aproximadamente, a cuántos estudiantes abarca esta situación?

No, porque se viene dando en distintas escuelas del distrito, de forma aleatoria. Lo que sí es una constante es el déficit nutricional de la alimentación enviada. En los colegios donde no hay comedor se mandan, aproximadamente, media vainilla y una naranja por chico. Con eso tienen que estar nutridos para estudiar.

-Otro punto delicado es la inseguridad que se vive en el distrito. De hecho, usted fue víctima el año pasado de un episodio delictivo. ¿Cómo está la situación en la ciudad?

Empeora día a día. Yo fui apuntado por dos menores en la esquina de la Municipalidad. Los que somos vecinos a las 18 horas ya dejamos de estar en el espacio público, pero no hay horario para el delito.

Hay nulo control de las motos y ves a algún que otro patrullero recorriendo, pero la mayoría están escondidos en el subsuelo del Shopping Nine, en pésimo estado.

-Por último, concejal, ¿cuáles son los principales reclamos vecinales que escucha a diario cuando recorre los barrios?

La inseguridad, la falta de trabajo, la inflación y, obviamente, el estado de las calles. En Moreno no hay un asfalto que dure más de una semana. Hay que ver qué tan efectivas son esas plantas de materiales que anuncia la intendenta con bombos y platillos