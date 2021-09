Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lisandro Lanzón.

Lisandro Lanzón

¿Cómo analiza la gestión del intendente Zamora?

Sin dudas la gestión del municipio de Tigre tiene luces y sombras. Lo elegimos todos por un montón de motivos y son cosas que están, que empezaron con la gestión de Ricardo Ubieto, que hizo una excelente gestión, y con el correr de los tiempos hemos sido pioneros en un montón de cosas.

Tigre ha sido uno de los primeros municipios que primero empezó a tomar temas que no eran de incumbencia municipal y que empezó a tomar temas que eran provinciales y a gestionarlos, y así fue como fue haciendo muchas obras de escuelas, todo lo que conocemos de Tigre que se popularizó en la Argentina y a nivel internacional.

Tigre se ha quedado un poco y tenemos un montón de razones por las cuales creemos que podemos ser todavía mucho mejores.

Tigre es un municipio muy fragmentado. Hay que entender eso, que tenemos lugares que son preciosos, lugares donde vive gente también de poder adquisitivo alto pero también lugares que son muy similares a los lugares más difíciles de la provincia.

Haber sido pioneros en tantas cosas, como en materia de seguridad con las cámaras, con los centros de monitoreo, hoy Tigre necesita un relanzamiento.

Parece que se ha quedado un poco y tenemos un montón de razones por las cuales creemos que podemos ser todavía mucho mejores. Desde el presupuesto, la ubicación geográfica que tiene Tigre, la riqueza natural que tiene Tigre con el Delta, la gente que vive en Tigre, hay un montón de cosas y de elementos que tiene Tigre para ser aún mejor.

Juntos realizó una muy buena elección en el municipio. ¿Cuál cree que fue el mensaje de parte de la ciudadanía en las urnas para con la gestión de Zamora?

Yo creo que los votos no son de nadie en principio. Y hay un mensaje de hartazgo de la gente. Y todos tenemos que leerlo. Tanto los que tenemos la suerte de haber tenido más votos, como los que tuvieron menos pero también tuvieron.

Lo que hace falta entender es que el cambio que necesita la Argentina no solo es un cambio a nivel del Congreso, de un Presidente, de un Gobernador, la Argentina necesita cambiar desde abajo y eso significa que tiene que haber municipios que estén dispuestos a hacer las cosas de otra manera.

Para mí el mensaje de la ciudadanía fue muy claro respecto lo que pasó con la educación, lo que pasó con la economía, lo que pasó con el vacunatorio vip, el cumpleaños de Olivos, y la gente quiere municipios que no permitan eso, que estén en otra sintonía, que estén del lado de los que quieren defender el comercio.

Por supuesto sin descuidar la salud. Nadie piensa acá que hay que tirar la salud por la ventana. Nadie lo pensó nunca.

Simplemente dijimos esto tiene que ser equilibrado y no fue la misma la gestión de la pandemia que planteó la ciudad de Buenos Aires, o municipios como el de Vicente López o el de San Isidro, donde el Gobierno municipal no solo contuvo la dramática situación sanitaria sino que además estuvo al lado de la gente que trabaja y que da trabajo.

Yo creo que este es el mensaje que hay que tener en claro. Esto es lo que escuchamos mucho en la calle.

La agenda educativa no puede ser la agenda de hacer como que vamos a la escuela pero en realidad no aprendemos o nadie evalúa si aprendemos o no aprendemos o hacer como que trabajamos pero no trabajamos.

La mayoría de la gente del barrio, la gente de trabajo, te dice: “yo quiero trabajar para que mis chicos puedan ir a la escuela”. “Yo quiero que mis chicos se eduquen para que tengan un trabajo mejor que el que tengo yo”.

Es eso. Ese es el mensaje que escuchamos y es una responsabilidad hoy del oficialismo y de la oposición para poder mirar para adelante.

La verdad es que creo que la gente hoy mira con un poquito más de esperanza el futuro, porque a muchas cosas se les dijo que no. Al doble discurso, a la gente “con platita en el bolsillo”, como dijo Gollán, a eso se le puso un límite.

Creo que si siguen subestimando a las personas o a la inteligencia de la gente van a seguir cometiendo errores. Acá no se trata de ganar o perder una elección. Se trata de poder vivir un poquito mejor en la Argentina cada vez, de que nuestros amigos no se vayan, de que nuestros amigos se quieran quedar.

En cuanto a la seguridad, ¿cómo está la situación en Tigre? Supo ser un municipio modelo en este sentido.

Todo es comparado con qué, ¿no? Pero lo primero que te diría es lo mismo. Es un municipio muy fragmentado. Hay lugares donde es seguro y la seguridad es para destacar y hay lugares en que es todo lo contrario.

Mientras haya un hecho de inseguridad ya es un drama. Pero hace poco nos invitó Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad, y nos contaba que él es un fanático de seguir las estadísticas y las estadísticas del delito de la provincia han aumentado, sobre todo han aumentado los hurtos, los robos donde entran a las casas y se roba una bicicleta, un lavarropas.

Pero también ha aumentado mucho el narcotráfico y hoy lamentablemente Tigre fue tapa de diario por una situación de drogas, armas, y bueno eso es un poco contra lo que hay que ir y lo que no hay que normalizar.

Nosotros creemos que es fundamental sostener el sistema de cámaras, pero además es alimentarlo con tecnología.

Hoy hay tecnologías que te permiten identificar patentes, rostros. Y sabemos que se puede hacer. En la ciudad de Buenos Aires se hace, se hizo. Y cualquier persona buscada por la justicia es inmediatamente detectada.

Bueno, Tigre todavía no se conectó a la misma base y no entendemos por qué no se conectó. ¿Por qué no? Podemos tener más tecnología en Tigre, podemos identificar personas buscadas por la justicia.

Nosotros, nuestros concejales, aprobaron un proyecto en el concejo deliberante para implementar las pistolas eléctricas en Tigre, tener un poder disuasivo más fuerte.

Lo impulsamos, obviamente que no lo mencioné pero el liderazgo que tiene Segundo Cernadas en Tigre, en nuestro espacio, ha hecho que podamos confrontar muy fuerte con estos lugares donde se podría hacer mucho y no se hace todo lo que se podría hacer.

También en educación por ejemplo. Nosotros fuimos muy críticos de por qué existiendo el presupuesto que tiene Tigre en materia de recursos para mejorar escuelas no lo hace.

Y subejecuta partidas. Subejecuta partidas en otros ámbitos como es el de becas para chicos, donde no entrega todas las becas que se propone.

Hay un montón de temas en donde hay que seguir trabajando para mejorar.

