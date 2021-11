Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conFederico Achaval.

En Pilar el Frente de Todos ganó por más de 12 puntos. Me imagino que esa diferencia les da un impulso para seguir trabajando en mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Creo que hicimos una muy buena elección. Teníamos como objetivo representar a la mayoría de los pilarenses, que eso es lo que permite ir construyendo acompañamiento político para después implementar políticas públicas de gobierno para tratar de transformar la vida de la gente, y la verdad que creo que el último domingo lo que se dio fue un apoyo contundente a una forma de hacer política, la de de implementar y pensar la política desde los problemas de la realidad cotidiana de la gente.

En ese sentido creo que ha sido un resultado que nos pone, no solamente por la composición del Concejo Deliberante sino básicamente por el acompañamiento de nuestra gente, en una posición que nos permite pensar hacia futuro en la capacidad de transformar que podemos tener desde el Estado.

¿Cuáles son los desafíos de su gestión de acá en adelante?

Son múltiples. Nosotros planteamos que el proyecto político como objetivo tiene la necesidad de zanjar las profundas desigualdades que tiene el distrito y fundamentalmente una vocación de trasformación muy importante.

Ahora si uno lo tiene que poner en cuestiones concretas, uno de los sueños que tenemos por delante es el de la Universidad Nacional de Pilar, que es un proyecto que hemos presentado -que ha recibido el acampamiento de Sergio Massa, de Máximo Kirchner, del gobernador Axel Kicillof y particularmente del presidente Alberto Fernández- y obviamente tenemos la vocación de que ese sueño se transforme en una realidad.

Por el otro lado estos dos años estuvimos llevando adelante un proceso de trasformación muy importante en el sistema de salud pero nos queda pendiente el sueño del Hospital Central de Pilar que hace 27 años que se lo prometían a los bonaerenses y hoy estamos avanzando muy rápidamente sobre la obra de construcción de ese Hospital, que va a terminar de poder poner en funcionamiento un sistema de salud que realmente garantice el acceso a la salud y el derecho a la vida.

Por supuesto seguir llegando a cada uno de los vecinos y vecinas que necesitan de la mano solidaria del Estado.

¿Considera que hubo una mejora en la articulación entre los gobiernos nacional, provincial y los municipales entre las PASO y las generales?

Creo que sí hubo una mejora en la articulación, eso no significa que la articulación haya sido mala. Creo que fue una articulación más orientada a tratar de justamente poder comprender la realidad de lo que vivían los vecinos en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, y en ese sentido como bien decís se terminó expresando esa mejor articulación en el resultado electoral.

Hubo una buena lectura tanto del Presidente como del Gobernador de poner en la agenda los problemas reales de la gente.

Ahora me parece fundamentalmente que lo que hubo fue una buena lectura tanto del Presidente como del gobernador Kicillof de poner en la agenda política de discusión los problemas reales de la gente: que el trabajo alcance para llegar a fin de mes, que realmente tengamos la posibilidad de empezar a pensar cómo hacemos para mejorarle la calidad de vida a los bonaerenses y a los pilarenses, y creo que ese fue el mayor acierto.

¿Lo ve fuerte al Frente de Todos a nivel provincial y nacional?

Sí, lo veo con la capacidad y las ganas de representar a las grandes mayorías y de llevar adelante políticas públicas

Yo siempre planteo la necesidad de que la política sea entendida no en términos lineales, no en términos de corto plazo si no de una mirada más colectiva, de una mirada que tenga que ver con una proyección de futuro.

Lo que veo es que después de cuatro años del gobierno de Cambiemos, después de dos años de pandemia, volvemos a recibir un apoyo importante por parte de nuestra gente y además tenemos la vocación y las ganas de transformar la realidad tan compleja que vemos.

Lo llevo al orden local nuevamente y le consulto por el presupuesto 2022. ¿Hay algún avance en el debate?

Nosotros mandamos el proyecto del presupuesto en el día de ayer al Concejo Deliberante, un presupuesto de 28.900 millones de pesos y fundamentalmente lo que marca ese presupuesto es la decisión del Gobierno de tener un Estado presente en las áreas que entendemos estratégicas y más importantes.

Y además la idea de este Estado presente se refleja en el presupuesto en tanto y en cuanto todas las áreas que tienen que ver con acompañamiento social, con acompañamiento comunitario, con acompañamiento deportivo, hay un incremento en el presupuesto de educación, todas las áreas que tienen vínculo y contacto directo con los ciudadanos han tenido una recategorización, un aumento en su presupuesto porque creemos que el Estado tiene un rol para cumplir en este proceso que como dijo nuestro Presidente y como lleva adelante nuestro gobernador Axel Kicillof tiene que poner a la Provincia y a la Argentina de pie.

¿Qué mensaje les deja a los vecinos de Pilar de quienes recibió un fuerte apoyo a la gestión el pasado domingo?

Primero el agradecimiento a todos, a los que nos acompañaron con su voto y a aquellos que eligieron a otra fuerza política porque creo que lo que uno realmente tiene que considerar cuando tiene responsabilidad institucional es la cuestión democrática que en la Argentina tanto nos costó.

Y también transmitirle que desde el Estado municipal tenemos el compromiso como el primer día de zanjar las profundas necesidades que existen en nuestro distrito y nos van a encontrar trabajando sin descanso para poder lograrlo.

