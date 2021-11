Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Roberto Costa.

Roberto Costa.

-¿Cómo marcha la campaña en esta recta final?

Entramos en el tramo de las últimas dos semanas. Es una campaña cuerpo a cuerpo, con un gobierno que está cumpliendo con arrimarle platita a los vecinos, pero ellos se dan cuenta que los regalos de hoy se pagan mañana. No me animo a decir que los que no fueron a votar en septiembre ahora irán.

Creo que como espacio político estamos mejor, tendríamos que obtener un buen resultado, pero todavía faltan 14 días para votar y es mucho tiempo.

-Cuando mantiene encuentros con los vecinos de Escobar, ¿qué problemas le manifiestan y en qué coinciden?

El principal problema es la inseguridad, la gente está muy asustada. Sale a la mañana y no sabe si llega a tomar el colectivo antes que le roben; está intranquila en sus casas; los vehículos y las bicicletas corren riesgo. Por supuesto que los vecinos también están preocupados por la falta de trabajo y por el dinero que no les alcanza. El problema es que el billete más grande que tenemos ya es cambio. Los jubilados también están muy mal.

-En cuanto a la decisión del gobierno nacional de congelar precios, ¿cree que puede llegar a buen puerto esta medida para mitigar la inflación?

No, eso nunca tuvo buen resultado. Puede ser que aguante las primeras dos semanas, pero después cuando el que va a comprar encuentra modificaciones porque algo aumentó en la cadena de valor habrá faltantes en las góndolas.

-¿Y qué opina sobre los intendentes que salieron a controlar los precios en las góndolas?

Es una forma de decir que hacen bien los deberes, pero les va a durar muy poco. El control, por supuesto, lo va a hacer el propio comprador. Uno nunca sabe cuánto vale algo y ni hablar de los productos de la canasta básica. Los precios varían de un lugar a otro y todos buscamos las ofertas en los pizarrones.

-Por último, ¿qué mensaje les deja a los vecinos de Escobar pensando en las elecciones?

Que no es una cuestión local, necesitamos ponerle un freno al kirchnerismo para que cambie el rumbo. El gobierno se escudó en la pandemia para tapar sus errores y nos mintió a todos los argentinos. Está claro que si nosotros hubiéramos hecho todo bien este gobierno no existiría, pero aprendimos de los errores.

Los escobarenses tienen los mismos problemas que todos los argentinos: les falta trabajo, les falta la infraestructura básica, la educación no es de calidad y la inseguridad está a la orden del día. Es un trabajo mancomunado entre Nación, Provincia y municipio mejorar la calidad de vida de la gente.