Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la precandidata a diputada nacional por Juntos, Patricia Vásquez.

Patricia Vásquez

-¿Cómo fue esta campaña en territorio bonaerense y con qué expectativas se encuentra de cara a las PASO de este domingo?

Justamente recorrí mucho en la provincia, recorrimos con todo el equipo, con el Colo Santilli, la provincia, y te lo puedo definir en una frase lamentable pero Buenos Aires, la provincia, duele, realmente. Duele el abandono, duele lo que siempre fue igual, lo que nunca tuvo escucha, lo que nunca tuvo respuesta, las inundaciones, la pobreza, realmente la falta de cloacas, de agua potable, de ruta, de cable. Eso es lo que encontramos en toda la recorrida de la provincia.

Y la gente, entre un hartazgo y un enojo muy grande, porque se dan cuenta que están cada vez peor, porque se dan cuenta que aun teniendo planes no tienen futuro, no tienen un horizonte. Y por otro lado, también, un descreimiento contra el cual uno ha tenido que luchar y enfrentar porque definitivamente la política hace mucho tiempo que está lejos de la gente.

La política hace mucho tiempo que está lejos de la gente.

Este gobierno en particular siempre estuvo en otra sintonía de la gente, y lo demostró. Acá me voy a referir a dos cosas muy puntuales. Uno, en sus conductas permanentemente orientadas hacia una agenda que era distinta de la agenda de la gente, en un momento y en un año y medio de pandemia muy difícil, muy duro para todos los argentinos como lo ha sido para el mundo; pero para nosotros en particular la cuarentena eterna fue durísima, y entonces en esa situación, en esas circunstancias, la gente mira a la política y dice “no me escucha”, “no me ve”, “no me registra”, “no puedo trabajar”, “pierdo mi negocio”, “tuve que despedir gente”. Cada vez peor.

Cada vez ir al supermercado y no tener nada que te alcance, y el plan tampoco te alcanza. El plan que tienen hace quince años es inútil, es no tener horizonte.

Eso es lo que vimos en las recorridas, pero también un pedido hacia nosotros de una luz de esperanza, que la ven en esta alternativa, que realmente le ofrecemos esa escucha, le ofrecemos esa empatía y le ofrecemos un cambio que definitivamente necesita el país.

Usted fue funcionaria del Ministerio de Seguridad, y uno de los principales problemas que aquejan a la población es la inseguridad. ¿Esto se lo manifiestan a diario cuando recorre las calles?

Permanentemente. No solamente me lo manifiestan, acá en Malvinas Argentinas yo vivo hace muchos años, hace más de 25 años y está cada día peor. El año pasado murieron tres chicos de veintipico de años por asaltos de motochorros sacándoles el celular; la semana pasada, robos de bicicletas a gente humilde, cuando esa bicicleta es su herramienta de trabajo; te puedo decir en Cañuelas un chacarero que trabajó toda su vida y tenía seis caballos que había reunido con todo su patrimonio, se lo robaron en cinco minutos.

Escucharla a Sabina Frederic decir que CABA tiene más inseguridad que Rosario o que Santa Fe es realmente insultante.

Escucharla a Sabina Frederic, con ese desparpajo, decir que la ciudad de Buenos Aires tiene más inseguridad que Rosario o que Santa Fe es realmente insultante. Es mentira y es insultante. Porque la ciudad de Buenos Aires, después de Ottawa, es la mejor ciudad en todo América en cantidad de delitos por cada 100 mil habitantes. Cómo puede decir eso respecto de Santa Fe, que es un narco estado, una narco provincia.

-¿Qué otros temas puede llevar usted a la Cámara baja? ¿Qué puede ofrecerle al Congreso Nacional?

Yo he hecho algunas posteos, incluso en redes, sobre las propuestas y he hablado bastante de eso. Una de ellas es, porque entiendo que la corrupción es una de las principales fuentes del desgaste y de lo mal que está nuestro país, y la corrupción pública, entonces apoyo el proyecto de “Ficha Limpia” y de hecho lo voy a volver a impulsar. Es una iniciativa absolutamente de la ciudadanía pero yo lo voy a impulsar y lo voy a acompañar.

Por otra parte quiero mejorar el sistema de impuestos y ahogo que tiene el sector agropecuario, que hoy prácticamente más del 60 por ciento se queda el Estado de sus ganancias; quiero implantar centros de capacitación de oficios en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires para que la gente tenga esa posibilidad de salir del plan y en seis meses ya tener un oficio que le permita tener un emprendimiento propio y salir adelante; y trabajo, porque es muy importante que trabajemos sobre proyectos que den trabajo; sacarle la pata de la cabeza a la PyME, al productor, al empresario que quiere arrancar un emprendimiento o lo que sea y contratar gente formal.

Pero, sin ninguna duda, si no avanzás sobre la corrupción de las mafias, los sindicatos, los bloqueos, las tomas de tierra, hoy estamos en un país donde para el gobierno vale todo, deja pasar el narco –que avanzó terriblemente en todo el país, en la provincia de Buenos Aires también-, y deja pasar todo porque no son sus prioridades.

Entonces, mis proyectos van a ir orientados a eliminar la corrupción pública, a crear más trabajo, a volver a avanzar sobre las sociedades anónimas simplificadas, que Nissen atacó tanto y que realmente benefician y ayudan a la PyME a poder arrancar y emprender, y todo lo que tenga que ver con la posibilidad de generar trabajo y evitar toda esta complicación que han tenido todas las empresas en esta pandemia.

