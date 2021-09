Your browser doesn’t support HTML5 audio

Leo Nardini.

Tras conocerse los primeros resultados de las elecciones, Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, dialogó en exclusiva en la madrugada de este lunes con GRUPOLAPROVINCIA.COM.

-¿Qué conclusión hace de estas elecciones en su distrito?

MIRÁ TAMBIÉN Entrevista GLP: Spina adelantó que en Morón gana la candidata a concejal del Frente de Todos

Estoy muy conforme. Los resultados hablan de un trabajo sostenido. Nuestra candidata Sol Jimenez sacó una diferencia de 60 mil votos sobre el segundo candidato más votado de las 19 listas en la ciudad. Esto nos da una victoria contundente y una diferencia global de más de 18 puntos y medio con Juntos, que es la segunda fuerza.

-¿Por qué estos números no se vieron reflejados en gran parte de la Primera Sección?

No puedo hacer una comparativa. Acá trabajamos todos los días de manera incansable y con el compromiso de seguir transformando Malvinas Argentinas.

-El electorado ha dejado un mensaje. ¿Cree que ese mensaje es justo o no se termina de comprender lo difícil que es afrontar una pandemia?

A todos los oficialismos en el mundo no les ha ido bien. Aquí, la angustia y el padecimiento en lo económico, más lo que arrastramos del gobierno anterior, generó un combo y tenemos que prestar más atención a lo que le interesa al electorado. No hay que tomarlo a mal, hay que seguir poniéndole mucho porque acá no se termina nada.

-¿Se resiente la unidad con este resultado?

Para nada. Tenemos la responsabilidad de seguir tirando de abajo para arriba y ayudar a los gobierno nacional y provincial. Recordemos que durante el inicio de la pandemia se habló de que el conurbano iba a explotar y gracias a Dios no hubo ningún bonaerense al que le faltara una cama de atención. Se entiende la delicadeza de esta situación y eso nos obliga a triplicar el esfuerzo. Tenemos que trabajar más unidos que nunca por el bien de la Argentina, de la provincia y de Malvinas.