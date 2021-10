Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Anabel Arboledas.

Me gustaría que me comente cómo está el municipio en cuanto a obras, trabajo, seguridad, cuáles son los principales reclamos o pedidos vecinales.

Marcos Paz tiene la misma gestión desde hace 18 años. Es una ciudad que lamentablemente no ha avanzado en temas de trabajo. Nosotros la llamamos "ciudad dormitorio" porque la mayoría de los adultos que necesitan trabajar tienen que salir de nuestra ciudad, porque lamentablemente no contamos con trabajo genuino en fábricas ni en parques industriales ni empresas donde los vecinos de Marcos Paz puedan trabajar.

Hay muy poquitas y somos muchos más de lo que es la oferta laboral. Así que muchos tienen que salir para el lado de Capital, de Buenos Aires, y eso les lleva casi todo el día y solo vuelven a dormir y eso es una falta muy importante que tiene nuestro distrito.

Por otro lado, también un tema importante es la seguridad. Estos últimos meses, diría casi año y medio, se han incrementado los hechos de inseguridad en Marcos Paz. Es una falencia muy importante que tiene el municipio. No ha podido darle solución a la problemática. Marcos Paz ha crecido mucho y no se ha acompañado con una política pública de seguridad que acompañe el crecimiento en cuanto a habitantes.

Nosotros contamos solo con una comisaría y está ubicada en el casco urbano de la ciudad, lo que hace aún más difícil la tarea. Obviamente muchas veces el personal se encuentra haciendo lo que puede con lo que tiene.

La falta de recursos es notoria, hay pocos patrulleros y eso hace que se les imposibilite muchas veces llegar a los hechos donde la gente los requiere y es una gran problemática.

Otro tema para mencionar muy importante y que es una demanda que vivimos todos los vecinos de Marcos Paz es la cuestión de salud. Nosotros contamos con un solo hospital. Hay una sola comisaría, hay un solo hospital, Marcos Paz tiene casi más de 60 mil habitantes, solo seguimos teniendo una comisaría y un hospital.

La verdad que la inversión mayor en salud fue con la gestión de María Eugenia Vidal, donde hubo una inversión millonaria en mejora de un montón de lo que eran las salitas de primeros auxilios, que hoy son Centros de Atención Primaria de la Salud, que mejoraron un montón la calidad de salud de Marcos Paz. También incorporamos el SAME.

Pero todo eso si no tiene continuidad se va cayendo de a poco y hoy estamos viendo eso: que las ambulancias del SAME no se ven, que el hospital no da abasto, y todo eso hace que la gente también busque en otros distritos la asistencia en salud y no en nuestra ciudad.

Es una situación que a nosotros nos preocupa, nos ocupa también. Hemos presentado distintas propuestas desde el Concejo, la carrera médico hospitalaria, pedidos de informe que nunca recibimos respuesta pero siempre estamos apostando y trabajando, escuchando al vecino y viendo la manera que podamos desde el Concejo Deliberante subsanar todas estas cuestiones, no solucionarlas porque no somos gestión pero al menos poder llevar alguna respuesta a los vecinos.

Si tuviera que definir en una palabra la gestión de Ricardo Curutchet, ¿cuál sería?

Deficiencia. Yo creo que es una gestión que está agotada. No creo que nada de lo que diga lo vayan a cumplir porque si no lo pudieron hacer en 18 años… Siempre cerca de las elecciones alguno ve alguna mejora, que empiezan a arreglar luminarias, cosas básicas.

Marcos Paz tiene muchas calles que no son de asfalto, que nos inundamos cada vez que llueve, y todo eso no se soluciona. Elección tras elección es una promesa constante y no la cumplen.

Te reitero, creo que la palabra es deficiencia y que es una gestión agotada.

En el último fin de semana, el intendente se sumó a los operativos de supervisión de precios en el municipio. ¿Qué opinión le mereció esta acción por parte del jefe comunal?

También en un momento teníamos un controlador de precios municipal, siempre son estas cuestiones que se lanzan previas a elecciones durante campañas electorales y que quedan solo en el anuncio y después no vemos los resultados.

El gran problema que nosotros tenemos es la inflación, es la falta de trabajo, es que los sueldos no se actualizan y que a la gente no le alcanza el dinero.

Y le caen por ahí al almacén de barrio que está tratando de sostener ese comercio que le costó mucho y no por ahí a los grandes supermercados. En el caso de Marcos Paz hay varios de los que se llaman supermercados chinos pero uno solo de gran superficie. No vemos que controlen los precios ahí. Creo que el problema está en otro lado y no en controlar los precios.

