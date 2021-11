Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conMaría Eugenia Brizzi.

María Eugenia Brizzi

¿Cuál cree que fue el mensaje que dejó el elector bonaerense en las urnas este domingo?

Hablo en primer lugar de Morón. Creo que no solamente decidieron decir basta a lo que estaba pasando, a cómo se estaba gobernando y a cómo se desarrolló la pandemia y todas las medidas que se tomaron en el medio, sino que también volvieron a elegir un proyecto que ya sabían que había trabajado y había luchado por todos los vecinos hasta el 2019.

Fue un basta a todas las medidas que se estaban tomando desde el Gobierno nacional, desoyendo a todo el pueblo.

En la Provincia y en la Nación pasó prácticamente lo mismo. Fue un basta a todas las medidas que se estaban tomando desde el Gobierno nacional sin pensar, sin escuchar, todas medidas desoyendo a todo el pueblo.

Salieron a la calle, gritaron, y así y todo siguieron sin escuchar.

¿Cuáles considera, a partir de la nueva composición de las Cámaras, que serán los temas fundamentales a tratar o a debatir?

Lo más importante de las Cámaras, como quedan compuestas ahora, es que vamos a poder trabajar más coordinados entre todos para ver qué proyectos se tratan y no, y qué no va a ser solamente a dedo del Frente de Todos decidir cuáles se tratan o no, porque ese fue el gran problema que tuvimos durante estos últimos dos años.

Creo que el principal problema que hoy existe en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la seguridad.

No solamente qué proyectos, el contenido, sino que directamente no ingresaban en el orden del día. Creo que el principal problema que hoy existe en la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la seguridad y como he dicho otras veces, nosotros hemos hecho muchos pedidos de informes, al margen de la interpelación al Ministro, para tener datos, relevamientos y poder hacer proyectos específicos que puedan mejorar la vida de los bonaerenses.

Esperamos que estas cosas empiecen a circular y puedan aprobarse y podamos tener estos datos. Y también en materia de salud y educación.

Creo que en torno a esos tres ejes tendría que trabajarse estos años venideros para poder mejorar un poco la vida de los vecinos.

¿Esperaban una diferencia mayor en lo que fue los resultados en comparación de las PASO entre el Frente de Todos y Juntos o están conformes con los números que se han dado?

Estamos conformes por supuesto. Ganar en la provincia de Buenos Aires siendo oposición es toda una señal, nos da una tranquilidad en las Cámaras, en el Senado incluso, si bien quedaron empatados tenemos la posibilidad de quórum.

Los resultados han dejado diferentes mecanismos en las Cámaras para poder controlar a los Poderes Ejecutivos locales y al Gobernador.

Ha dejado diferentes mecanismos en las Cámaras para poder controlar a los Poderes Ejecutivos locales y al Gobernador, que es muy importante controlar la gestión y usar este mecanismo para poder llevar lo que los vecinos necesitan a la Legislatura.

En el caso de Morón, hemos sacado más de 10 puntos de diferencia siendo oposición, así que estamos que saltamos en una pata, más que contentos. Ahora estamos para pelear los escrutinios. Ya es una elección histórica, vamos a ver si es una elección colosal y pueden ingresar siete concejales en el municipio de Morón.

¿Considera diputada que el espacio se vio fortalecido por la interna que hubo entre el radicalismo y el Pro?

Sí, la interna fue muy sana. Está bien que sean los vecinos los que decidan estas cuestiones. Yo creo que sí, que fue una interna sana, donde pudimos trabajar sin sacarnos los codos y fortaleció mucho en todas las jurisdicciones haber dado esta interna y ahora trabajar juntos y buscar la unidad de los bloques dentro de cada cuerpo legislativo.

¿Ya se piensa en el 2023 o todavía el año electoral está lejos?

Hoy en día, ya al margen de esta semana que tiene que ver con el recuento definitivo de los votos y es ahí donde va a estar concentrado todo el equipo trabajando para cuidar cada voto de cada bonaerense, ya queremos salir a agradecerles a los vecinos.

La cercanía y el acompañamiento empiezan ahora y se empieza a construir para el 2023 pero no con un fin electoral sino con el acompañamiento del día a día de todos los vecinos para poder darles una mano en lo que sea necesario, y cumplir nuestro deber de poder acompañarlos